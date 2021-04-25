Читай мужской гороскоп на неделю 26 апреля – 2 мая 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

Апрель подбегает к логическому концу. А это значит что нужно не только строить планы на следующий месяц, но и наводить порядок в собственной жизни. В частности, некоторым знакам Зодиака на этой неделе звезды рекомендуют уделить максимум внимания отношениям. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 26 апреля – 2 мая 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 26 апреля – 2 мая

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Если Овны будут настолько много работать, то рано или поздно они будут чувствовать себя истощенными. Поэтому попробуй соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Что касается последнего, то звезды рекомендуют по вечерам устраивать себе романтические прогулки или ужины. Совместное времяпрепровождение положительно повлияет на тебя и твою возлюбленную.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам на этой неделе следует быть максимально мягкими. Попробуй избегать агрессивных фраз и чрезмерного количества эмоций. Твои собеседники могут подумать, что ты пытаешься на них давить. А это, в дальнейшей перспективе, может негативно повлиять на климат не только на работе, но и вне ее. Лучшее, что ты можешь сделать, – отказаться на следующие несколько дней от критики. Замены ее дружескими советами. Тебе понравится.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Мужчинам-Близнецам звезды советуют быть немного экономнее на этой неделе. Ты живешь на широкую ногу, что очень скоро негативно повлияет на финансовое положение. Попробуй хотя бы отказаться от всяческих мелочей, которые не имеют для тебя никакого значения. Это позволит не только сэкономить, но и сохранить равновесие, связанное с финансовым благополучием.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Что касается Раков, то им следует больше времени проводить со своим любимым человеком. Если ты продолжишь так много работать, то не стоит удивляться, что между вами рано или поздно пробежит черная кошка. Попробуй объяснить, что работа отнимает у тебя достаточно много времени, но ты изо всех сил стараешься найти немного времени, которое можно будет посвятить целиком и полностью ей.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Первая половина недели для Львов будет максимально легкой и непринужденной. Чего не скажешь о следующих нескольких днях. Тебе нужно будет не только влиться в привычный режим, но и закрыть все рабочие "хвосты". Но не стоит беспокоиться, ведь ты справишься со всеми поставленными перед тобой задачами. Главное – грамотно распределить время и усилия.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Если Девы хотят хорошо провести выходные в кругу родных, то им однозначно нужно будет изрядно попотеть в течение будней. Попробуй четко расставить приоритеты, чтобы не только находить достаточно времени для рабочих вопросов, но и личной жизни. Меньше, что ты можешь сделать, – не проверять рабочие чаты и электронную почту по завершении рабочего дня.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам на этой неделе звезды рекомендуют ответственно отнестись к собственному здоровью. Если ты чувствуешь себя не слишком хорошо в последнее время, позвони семейному врачу и проконсультируйся. Вполне вероятно, тебе нужно будет сдать анализы. Но этого бояться не стоит. Ведь лучше предотвратить ухудшение самочувствия, чем лечить негативные последствия недугов.

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Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Если мужчина-Скорпион что-то решил, то остановить его практически невозможно. Поэтому будь максимально осторожным, принимая поспешные решения на этой неделе. Если у тебя возникают определенные сомнения, посоветуйся с любимым человеком. Одна голова – хорошо, но две – однозначно лучше. Поэтому не стоит целиком и полностью перетягивать на себя одеяло принятия важных решений.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Если Стрельцы хотят провести хорошие и удачные выходные, им нужно изрядно попотеть в будни. Попробуй не откладывать на потом важные дела, а также отвечать на все электронные письма. Это позволит не только успевать все и вся, но и совсем уж не думать о работе на выходных. А они, если ты помнишь, будут затяжными.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам звезды предлагают остановиться и выдохнуть. В последнее время ты слишком много от себя требуешь. А это может стать причиной не только физического, но и эмоционального истощения. Поэтому попробуй выделить достаточно времени, которое ты целиком и полностью будешь посвящать себе. Тебе однозначно понравится то, как твой организм отреагирует на возможность отдохнуть от работы.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Что касается Водолеев, то им нужно ответственно относиться к своим обязанностям. Попробуй на этой неделе приятно удивить босса, выполнив все его поручения. Гарантируем, что это положительно повлияет на твою дальнейшую карьеру. Поэтому не ленись собственноручно делать свою жизнь лучше.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Мужчинам-Рыбам на этой неделе звезды рекомендуют посвятить максимум внимания физической активности. Ты в последнее время слишком засиделся дома. Поэтому попробуй хотя бы на часок ежедневно выходить на улицу. Подыши свежим воздухом, прогуляйся в соседний парк и возьми кофе с собой. Это однозначно положительно повлияет на твоё самочувствие.