В интервью барбер рассказал об особенностях своей работы: что это за сфера, сколько в ней можно заработать и как работать с клиентами.

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Об особенностях работы барбера

Почему вы выбрали профессию барбера?

С самого начала я хотел быть дизайнером одежды. Но поскольку не умею рисовать – знакомый порекомендовал пойти на курсы парикмахеров. Я выучился на универсала: был женским и мужским мастером. Через некоторое время был больше женским мастером, затем переквалифицировался в мужского.

Чем барбер отличается от парикмахера?

Способом, стилем жизни. Есть салоны, а есть барбершопы. Салоны по большей части – и для мужчин, и для женщин. Но салонные мастера, даже мужские, отличаются от барбера совсем другой подачей.

Может девушка стать барбером?

Конечно, может. Но в некоторых барбершопах вход для девушек запрещен. Есть женские барбершопы, где работают только девушки. Есть и такие, где работают и мужчины, и женщины. Все зависит от владельца, от концепции заведения.



Антон Федотов / Фото 24 канала

В барбершопи красят волосы?

Есть камуфлирование, которое скрывает седину, но не окрашивает ее. Конечно, есть "уникалы", которые пользуются краской и получают "париковый" эффект. Но в основном красят в салонах, в барбершопах – вряд ли. Есть (заведения – 24 канал), где красят в яркие оттенки. Их, может, 1 – 2 в Киеве.

Куда деваются волосы, которые состригли?

Его подметают и несут в мусорник. Далее его отправляют туда, куда и прочий мусор, обычная утилизация. Мы его не сжигаем, не колдуем. Есть клиенты с предрассудками, которые просят отдать им свои волосы.

Сколько может зарабатывать барбер в Украине?

Если барбер просто стрижет, то будет одна сумма в месяц, если он идет учить людей, то это будет значительно больше.

Думаю, от тысячи долларов до 5 – 10 тысяч долларов в месяц.

Все зависит от уровня мастера, его клиентской базы и ценовой политики. Это все учитывается.

Что вас раздражает в вашей работе?

Меня раздражает, когда человек назначил запись, но не предупредил, что опаздывает на 20 – 30 минут. Это – неуважение к мастеру. Он приходит, будто ничего не произошло. Так как у меня через полчаса другой человек – я вынужден ускоряться.

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Конечно, качество работы ухудшается. Поэтому человек может быть недоволен, хотя он и сам виноват. На каждую услугу выделяют конкретное время, все просчитывают.

Антон Федотов рассказал об особенностях работы барбером: смотрите видео 24 канала

Есть люди, которых я стригу, будто все хорошо, а потом оставляют негативный отзыв. То есть клиент сразу не говорит, что ему не понравилось.

Что вам нравится в вашей работе?

Новые знакомства, коммуникация. Клиенты приходят из разных областей и это круто. Не выходя из своей работы, можно знать фактически обо всем без просмотра телевизора.

О клиентах

Как правильно объяснить барберу, какую я хочу прическу?

Обычно показывают просто фотографию. Человек должен учитывать, что если он показывает Брэд Питта из фильма "Ярость", то она такой не будет. Ведь у всех разная структура волос, разная форма головы, это все индивидуально.



Квалифицированный барбер должен подобрать человеку прическу / Фото Unsplash

Какому-то человеку может это подойти, другому – нет. Квалифицированный специалист должен подобрать человеку стрижку и объяснить, почему именно такая форма прически должна быть.

О чем вы разговариваете с клиентами?

Со всеми – о разном. Бывает много разговоров, а бывает нет настроения говорить или устал. Иногда настолько углубляешься в работу, абстрагируешься от всего. Тогда человек говорит, ты как на фоне общаешься с ним, отвечаешь "да – нет", но в основном работаешь.

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Бывает разное. Иногда клиенты становятся друзьями, у вас появляются какие-то общие темы, на которые вы общаетесь.

Были курьезные ситуации с клиентами? Например, им не понравилась ваша работа?

Иногда мы находим общее решение: человек приходит, мы общаемся и хотим получить единый результат. Но я вижу один результат, а кто-то – другой. Такое было только несколько раз, ведь после соответствующего опыта уже понимаешь, как правильно человеку объяснить, что ты видишь.

Как должен себя вести клиент, если ему не понравилась прическа, которую вы сделали?

Каждый мастер может это исправить, если ему нормально объяснить, что не нравится. Можно подкорректировать в любом случае. Нужно разговаривать с людьми и будет меньше конфликтных ситуаций.



Федотов: "Барбершопы – грубая мужская территория" / Фото Unsplash

Как много у вас клиентов, которые полностью доверяют вашему ощущению вкуса и стиля?

Есть такие люди, которые приходят и говорят: "Делай все, что хочешь, я тебе доверяю". Но это уже после какого-то периода, сразу не все так реагируют.

Зачем в барбершопах наливают?

Барбершопы – грубая мужская территория. Там наливают, чтобы человек пришел и полностью расслабился. Почему в некоторые барбершопы не пускают женщин? Это только мужская территория, где клиенты могут выпить виски, отдохнуть и пообщаться.

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Были и такие (клиенты – 24 канал), которым наливали, а они просили еще. Тогда на стрижки не смотрели: "Делайте, что хотите. Я сижу – и мне хорошо".

Барбер может выпить с клиентом?

Нет. Были такие ребята, которые утром расслаблялись и работали, им классно. У каждого свое состояние. Но вообще на работе запрещено выпивать, с клиентами так же. Мне, например, такое состояние не нравится, я не могу в нем работать.