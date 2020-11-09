Водка – это же просто напиток. Просто самый популярный в мире напиток. Известно о более 1000 ее разновидностей. Но можно сюда добавить и собственные розничные торговые марки, местные настойки, которые не продают на международном рынке. Поэтому с уверенностью можно говорить даже о вдвое большем количестве разновидностей. Почему их так много? И потому что это дело вкуса, и потому что дело – во вкусе

В 2019 году удалось продать более 330 миллионов 9-литровых бутылей водки общей стоимостью в примерно 42 миллиарда долларов. Эту информацию Men 24 узнал из материала Forbes , а также решил несколько раскрыть эту тему.

К слову Должна ли водка иметь вкус: разбираемся на примере известного украинского бренда

Представь, только в США потребляют где-то 75 миллионов литров водки в год, а это 23% от общего количества мировых продаж. Более того, треть крепких алкогольных изделий, проданных в США – это именно водка.

Что такое водка

Американское Бюро по вопросам торговли алкоголем и табаком (TTB) ранее определяло водку как алкоголь "без особого аромата, вкуса и цвета". Но, как Men 24 недавно писал, в мае 2020 году это определение изменили на "напиток, который может иметь свой самобытный характер" .

Фактически, это означает признание того, что водка отличается от других спиртных изделий, а еще – водки отличаются между собой. Ощутимо различны ароматы, вкусы, и послевкусие напитка.

Характер водки формируют три основных фактора: качество ингредиентов, тип дистилляции и процесс фильтрации. Рассмотрим подробнее каждый из них. Поскольку тема большая и интересная, сегодня начнем ее с первого пункта – ингредиентов.



Качество ингредиентов влияет на то, каким будет характер водки / Фото Nemiroff

Из чего состоит водка

Спирт – основа напитка

Как правило, напиток изготавливают из нейтрального спирта (NS), 95% которого – это этанол. Такую основу можно получить из зерновых культур (GNS). Экстра (зерновой) нейтральный спирт (ENS или EGNS) имеет крепкость 96% или даже выше.

Этанол легко поглощает влагу из воздуха, поэтому 96% ABV – это самая высокая достижимая концентрация в алкоголе массового изготовления.

Нейтральный спирт можно получить из любого ферментированного вещества. Кроме зерновых, производители используют картофель, виноград, фрукты или сахарную свеклу, патоку. Интересно, что переброженное вино также часто превращается в нейтральный спирт.

Самое необычное сырье для него – это отходы после выжимки яблочного сока или сыворотка, оставшаяся от "перегонки" сыра.



Как правило, водку изготавливают из нейтрального спирта / Фото istock

Сырье дарит вкус

Обрати внимание: качество сырья для производства нейтрального спирта – важное. Почему? Во время перегонки спирта до уровня 95% и выше почти все элементы, которые придают аромат и вкус, практически исчезают, но – небольшая часть всегда остается.

В общем, водку "западного типа" , как правило, многократно дистиллируют и фильтруют для создания нейтрального вкуса.

"Восточная" или "традиционная" водка проходит меньше количество дистилляций. Она обычно ароматнее, сложнее, дает резкий вкус и послевкусие.

Для изготовления водки можно использовать любые зерна. Однако в основном это все же пшеница, рожь, кукуруза и ячмень. Для основы используют также любые фрукты или овощи (чаще всего это картофель и виноград, хотя могут быть и сахарные культуры, например сахарный тростник).



Водку "западного типа", как правило, многократно дистиллируют и фильтруют / Фото AdobeStock

Подсластители формируют характер

Дополнительным ингредиентом, который формирует характер водки, является сахар. Ну, не столько сам сахар, как его количество. Одним из побочных продуктов брожения является сахарн ы е спирты или глицидолы. Эти вещества очень сладкие, их часто используют как заменитель сахара в продуктах для диабетиков.

Один из таких спиртов – глицерин. Это натуральный сахарный спирт, добавляет водке сладкую нотку и мягкость. Но его можно использовать не во всех странах.

В Польше, например, к водке запрещено добавлять сахара и заменители. В США к водке разрешено добавлять только лимонную кислоту (до одного грамма на литр) и глицерин (до двух граммов на литр).

Nemiroff, например, не использует глицерин в своих рецептурах. Однако большинство продукции бренда имеет в составе натуральный мед, который дает приятный вкус и мягкость текстуре.

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Самые популярные виды водки

Качественным считают спирт, в производстве которого используют отборные сорта пшеницы, ячменя или ржи.

Водка из пшеницы

Качественной и одной из самых популярных является водка на пшенице. Обычно, зерно пшеницы является и самым дорогим в закупке, поэтому влияет на себестоимость продукта. Пшеничная водка имеет выразительные сладковатые нотки, хотя и менее сладкие аналогов, созданных на основе кукурузы. В ней различают нотки лайма, цедры лимона, аниса или лакрицы – вкус имеет сильный характер.

Absolut (Швеция), Grey Goose (Франция), Nemiroff (Украина), Ketel One (Нидерланды), Pearl (Канада), Danika (Дания), Pinnacle (США) – все это примеры пшеничной водки.



Водка из пшеницы считается самой качественной и одной из самых популярных / Фото Nemiroff

Водка из ржи

Ржаная водка сохраняет в себе пряные ноты корицы, гвоздики, черного перца и мускатного ореха . На вкус она напоминает ржаной виски, но значительно легче, ближе по вкусу сладковатому хлебу.

Примером ржаных водок является Belvedere, Sobieski, Wyborowa и Zouk (Польша), Central Standard (США), Square One Organic (США), Bols (Нидерланды), Royal Dragon (Гонконг), Blue Diamond (Эстония) или Platinka (Беларусь).

Водка на основе ячменя

Напитки на основе ячменя обычно легче, имеют кислинку, могут оставлять ореховое слегка островатое послевкусие.

Например, Finlandia – популярная водка именно из ячменя, как и тоже финская Koskenkorva.



Водка на основе ячменя легче и имеет кислинку / Фото istock

Менее популярны, но также распространенные виды водки

Но делают водку и из многих других компонентов.

Водка из кукурузы

Кукурузная водка имеет кремовую текстуру, сладковатый и сдобный вкус – напоминает попкорн в кинотеатре. К слову, кукурузу используют желтую и белую. Белая слаще, но это сильно зависит от сорта кукурузы. Например, Crystal Head и Iceberg – это канадская водка, сделанная из чрезвычайно сладкого желтого зерна сорта "Персики со сливками".

В целом же примерами кукурузной водки является Tito's (США), Polar Ice (Канада), L'Chaim (Израиль), New Amsterdam (США).

Картофельная водка

Картофельная водка почти всегда имеет сливочный, маслянистый, вяжущий вкус и выраженное терпкое послевкусие. Она может иметь фруктовые и землянистые нотки. Делают ее во многих странах мира, однако больше всего ассоциируют с Польшей.

Среди известных брендов – Vikingfijord (Норвегия), Cracovia и Luksusowa (Польша), Karlsson's (Швеция), Chase (UK), Boyd & Blair and Grand Teton (США)

Но заметь, что (в отличие от зерновой) картофельная водка дешевле, сильнее бьет по организму, менее приятная на вкус, часто имеет резкий запах и быстрее опьяняет.



Картофельная водка имеет сливочный, маслянистый, вяжущий вкус / Фото istock

Многие водки также делают и из микса различных зерен. Например Stolichnaya (пшеница и рожь, Латвия), Reyka (смешанные зерна, Исландия), Smirnoff (смешанные зерна, Великобритания), Sky (смешанные зерна, США), Van Gogh (пшеница, кукуруза и ячмень, Нидерланды).

Иногда используют экзотические смеси и ингредиенты. А именно DOT AU (сок из сахарного тростника, Австралия), Aermor (патока, США), Ciroc (виноград Mauzac Blanc и Ugni Blanc, Франция), St. George (груша, США), Corbin (батат, США), Kleiner Feigling (инжир, Германия), Kissui (рис, Япония), Krupnik (зерно и мед, Польша), Han (ячмень и рис, Южная Корея), Black Cow (молоко, Великобритания).

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Вывод перед "продолжение следует"

С уже известной информации делаем следующий вывод: в выборе водки важно обращать внимание на ее состав.