Профессиональный английский игрок в гольф Маркус Армитаж сумел попасть мячиком для гольфа в довольно необычную лунку. Ею был автомобиль, который двигался на большом расстоянии от спортсмена.

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Сам рекорд удалось побить на аэродроме Ельвингтона в Англии. Для этого Армитажу нужно было ударить по мячу для гольфа, чтобы он попал в движущийся автомобиль. Заметим, что на момент приземления в салоне BMW, Армитажа и водителя автомобиля разделяли почти 277 метров. За рулем кабриолета сидел профессиональный автогонщик Пол О'Нилл.

Смотри видео нового рекорда с попадания мяча для гольфа в движимый автомобиль:

Предыдущий рекорд принадлежал гольфисту Джейк Шепарду и бывшему автогонщику Формулы-1 Дэвиду Култхарду. В 2012 году эта пара сумела выполнить этот же трюк, но тогда мячик для гольфа попал в авто на расстоянии около 250 метров.

Кто такой Маркус Армитаж Он – профессиональный игрок в гольф из Англии. Спортсмен выиграл в 2016 году Foshan Open в Challenge Tour. Он также занял второе место в Volopa Irish Challenge и занял 11-е место в Ордене за заслуги, чтобы получить свою туристическую карту на Европейский тур 2017.

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