Термобельё для мужчин: как выбрать, носить и ухаживать за ним
Зима не заканчивается, поэтому стоит позаботиться о покупке термобелья. Оно будет полезным как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто постоянно мерзнет. Ведь многослойность – самый простой способ защитить свое тело от холода. А термобельё может и должно стать тем базовым слоем для защиты. Рассказываем, как выбрать термобельё и на что обратить внимание.
Источник: 24 канал
Термобельё – важный элемент зимнего гардероба мужчины. С ее помощью можно поддерживать тепло тела без повышенного выделения пота и дискомфорта. Men 24 расскажет, как выбрать термобельё, на что обратить внимание и как за ним ухаживать!
Это интересно Хитрости, которые помогут узнать свой точный размер одежды, если буквы и цифры не спасают
Почему термобельё нужное зимой?
- оно согревает и одновременно отводит пот;
- оно повышает свободу передвижения для активного отдыха;
- оно позволяет носить одежду слоями, спасаясь от сильных морозов;
- оно универсальное и может сочетаться с любой одеждой.
Термобельё защищает от холода и сохраняет тепло / Фото I Lash You
Ткань для термобелья
- Выбор правильной ткани состоит из двух составляющих – весы и материала.
Каждая ткань имеет различные преимущества. Лови несколько общих рекомендаций, которые помогут выбрать оптимальную для твоего базового слоя одежды.
Сверхлегкая. Также называется микровесами. Она подходит для мягких и прохладных погодных условий.
Легкая. Годится для прохладной или умеренно холодной погоды, а также для высокого уровня аэробной активности.
Средний вес. Подходит для умеренно холодной и холодной погоды. Ткани средней плотности являются наиболее универсальными. Их можно носить как на повседневно, так и во время занятий спортом.
Тяжелый вес. Подходит для экстремально низких температур. Когда твоему телу требуется больше тепла для регулирования температуры тела. Тяжелые ткани подходят для зимних видов спорта.
- Материал термобелья должен быть чрезвычайно мягким и одновременно эластичным, чтобы выдерживать любые погодные условия.
При выборе термобелья стоит обратить внимание на ткань / Фото SPY
Синтетическая ткань для термобелья создана специально для экстремальных погодных условий. Лучше всего подходит для термобелья: полиэстер, спандекс, лайкра и нейлон. Их часто комбинируют с натуральными волокнами, чтобы обеспечить необходимое количество влаги, которую отводить термобельё.
Шерстяная ткань для термобелья – натуральное волокно из шерсти мериноса. Оно эффективно уравновешивает температуру твоего тела и обеспечивает отличный отвод влаги в любых условиях.
Шелковая ткань – легкий вариант для занятий в умеренно прохладную погоду. Носить ее следует для зимних видов спорта и отдыха в помещении. Недостаток этой ткани в том, что она медленнее отводит влагу от тела.
Хлопчатобумажная ткань для термобелья – в отличие от шерсти мериноса, синтетических тканей или шелка – удерживает пот. Это оставляет ощущение холода, влажности и липкости. Несмотря на доступную цену, хлопок не лучший вариант, если говорится о комфортном термобелье.
Примечательно Как выбрать наполнитель для мужской куртки: советы, которые позволят тебе не мерзнуть
Функция термобелья
Тебе нужно определить, с какой целью ты планируешь купить термобелье. Оно нужно тебе для повседневного использования, чтобы согревать? Или для выполнения физической активности?
Тепло. Термобельё регулирует температуру тела, сохраняя тепло и сухость. Вес ткани определяет уровень тепла, который обеспечивается бельем.
Растяжка. Хлопок имеет тенденцию к равномерному растяжению. Поэтому термобельё из этой ткани не годится для занятий спортом.
Устойчивость к бактериям. Качественное термобельё, которые отводит лишнюю влагу, позволяет сократить развитие бактерий. Но мы напоминаем, что душ нужно принимать, если твой день был активным.
Удобство. Ткань с переплетением низкой плотности гарантирует, что одежда сохраняет свою форму, удерживая воздух между слоями. Ткани с хорошим верхом сохраняют тепло твоего тела, занимая минимум места и обеспечивая тебе подвижность. Они изолируют тепло тела и предотвращают попадание холода на твоё тело.
Отвод влаги. Отвод воды чрезвычайно важен при выборе термобельё. Ведь цель этого базового слоя – сохранять тепло и оставаться в тепле. Поэтому ты должен оставаться сухим.
Термобельё не только сохраняет тепло, но и отводит лишнюю влагу / Фото Amazon
Возьми на вооружение Мужской шарф: 5 простых способов завязать шарф за 60 секунд
Стиль термобелья
Базовым слоем для холодного климата может быть что угодно: от футболок и трусов до футболок с длинными рукавами и брюк.
- В общем фасонов термобелья два: сплошное термобельё или две отдельные позиции (верх и низ).
Два вида могут очень плотно прилегать к твоему телу и не выбиваться из-под другой одежды. Все зависит от типа ткани. Например, термобельё из хлопчатобумажной смеси будет свободным. Вариант с синтетики будет больше облегать твоё тело, лучше хранить форму и поддерживать тепло.
Уход за термобельем
- Прежде всего стоит прочитать бирку. Производитель отмечает, при каких условиях нужно стирать и сушить их изделие, чтобы оно дольше носилось. Мы же дадим еще несколько советов.
Хлопок. Его нужно стирать в холодной воде, чтобы он не стянулась. Он сохнет дольше. Для ускорения сушки можно хлопчатобумажное термобельё аккуратно разложить на полотенце. Ни в коем случае не вешай его, а суши горизонтально. Это позволит белью не потерять форму.
Шелк. Для шелкового термобелья используй ручную стирку или функцию деликатной стирки.
Шерсть. Требования к стирке шерсти аналогичные требованиям к стирке хлопчатобумажных тканей.
Синтетические ткани. За этими тканями легко ухаживать. Они быстро сохнут. Для достижения наилучшего результата переверни бельё наизнанку. Его можно безопасно стирать в теплой воде, сушить в сушилке или вместе с другой одеждой.
Проще ухаживать за термобельём из синтетической ткани / Фото Kanbkam
Читай также Сколько раз можно носить одежду перед стиркой: инструкция для мужчин
Надеемся, что наши советы помогут тебе выбрать термобельё. К слову, сейчас продолжается сезон распродаж, поэтому у тебя есть все шансы купить хорошую и качественную вещь с хорошей скидкой!
Поделиться новостью