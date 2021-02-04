Зима не заканчивается, поэтому стоит позаботиться о покупке термобелья. Оно будет полезным как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто постоянно мерзнет. Ведь многослойность – самый простой способ защитить свое тело от холода. А термобельё может и должно стать тем базовым слоем для защиты. Рассказываем, как выбрать термобельё и на что обратить внимание.

Источник: 24 канал

Термобельё – важный элемент зимнего гардероба мужчины. С ее помощью можно поддерживать тепло тела без повышенного выделения пота и дискомфорта. Men 24 расскажет, как выбрать термобельё, на что обратить внимание и как за ним ухаживать!

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Почему термобельё нужное зимой?

оно согревает и одновременно отводит пот;

оно повышает свободу передвижения для активного отдыха;

оно позволяет носить одежду слоями, спасаясь от сильных морозов;

оно универсальное и может сочетаться с любой одеждой.



Термобельё защищает от холода и сохраняет тепло / Фото I Lash You

Ткань для термобелья

Выбор правильной ткани состоит из двух составляющих – весы и материала.

Каждая ткань имеет различные преимущества. Лови несколько общих рекомендаций, которые помогут выбрать оптимальную для твоего базового слоя одежды.

Сверхлегкая. Также называется микровесами. Она подходит для мягких и прохладных погодных условий.

Легкая. Годится для прохладной или умеренно холодной погоды, а также для высокого уровня аэробной активности.

Средний вес. Подходит для умеренно холодной и холодной погоды. Ткани средней плотности являются наиболее универсальными. Их можно носить как на повседневно, так и во время занятий спортом.

Тяжелый вес. Подходит для экстремально низких температур. Когда твоему телу требуется больше тепла для регулирования температуры тела. Тяжелые ткани подходят для зимних видов спорта.

Материал термобелья должен быть чрезвычайно мягким и одновременно эластичным, чтобы выдерживать любые погодные условия.



При выборе термобелья стоит обратить внимание на ткань / Фото SPY

Синтетическая ткань для термобелья создана специально для экстремальных погодных условий. Лучше всего подходит для термобелья: полиэстер, спандекс, лайкра и нейлон. Их часто комбинируют с натуральными волокнами, чтобы обеспечить необходимое количество влаги, которую отводить термобельё.

Шерстяная ткань для термобелья – натуральное волокно из шерсти мериноса. Оно эффективно уравновешивает температуру твоего тела и обеспечивает отличный отвод влаги в любых условиях.

Шелковая ткань – легкий вариант для занятий в умеренно прохладную погоду. Носить ее следует для зимних видов спорта и отдыха в помещении. Недостаток этой ткани в том, что она медленнее отводит влагу от тела.

Хлопчатобумажная ткань для термобелья – в отличие от шерсти мериноса, синтетических тканей или шелка – удерживает пот. Это оставляет ощущение холода, влажности и липкости. Несмотря на доступную цену, хлопок не лучший вариант, если говорится о комфортном термобелье.

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Функция термобелья

Тебе нужно определить, с какой целью ты планируешь купить термобелье. Оно нужно тебе для повседневного использования, чтобы согревать? Или для выполнения физической активности?

Тепло. Термобельё регулирует температуру тела, сохраняя тепло и сухость. Вес ткани определяет уровень тепла, который обеспечивается бельем.

Растяжка. Хлопок имеет тенденцию к равномерному растяжению. Поэтому термобельё из этой ткани не годится для занятий спортом.

Устойчивость к бактериям. Качественное термобельё, которые отводит лишнюю влагу, позволяет сократить развитие бактерий. Но мы напоминаем, что душ нужно принимать, если твой день был активным.

Удобство. Ткань с переплетением низкой плотности гарантирует, что одежда сохраняет свою форму, удерживая воздух между слоями. Ткани с хорошим верхом сохраняют тепло твоего тела, занимая минимум места и обеспечивая тебе подвижность. Они изолируют тепло тела и предотвращают попадание холода на твоё тело.

Отвод влаги. Отвод воды чрезвычайно важен при выборе термобельё. Ведь цель этого базового слоя – сохранять тепло и оставаться в тепле. Поэтому ты должен оставаться сухим.



Термобельё не только сохраняет тепло, но и отводит лишнюю влагу / Фото Amazon

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Стиль термобелья

Базовым слоем для холодного климата может быть что угодно: от футболок и трусов до футболок с длинными рукавами и брюк.

В общем фасонов термобелья два: сплошное термобельё или две отдельные позиции (верх и низ).

Два вида могут очень плотно прилегать к твоему телу и не выбиваться из-под другой одежды. Все зависит от типа ткани. Например, термобельё из хлопчатобумажной смеси будет свободным. Вариант с синтетики будет больше облегать твоё тело, лучше хранить форму и поддерживать тепло.

Уход за термобельем

Прежде всего стоит прочитать бирку. Производитель отмечает, при каких условиях нужно стирать и сушить их изделие, чтобы оно дольше носилось. Мы же дадим еще несколько советов.

Хлопок. Его нужно стирать в холодной воде, чтобы он не стянулась. Он сохнет дольше. Для ускорения сушки можно хлопчатобумажное термобельё аккуратно разложить на полотенце. Ни в коем случае не вешай его, а суши горизонтально. Это позволит белью не потерять форму.

Шелк. Для шелкового термобелья используй ручную стирку или функцию деликатной стирки.

Шерсть. Требования к стирке шерсти аналогичные требованиям к стирке хлопчатобумажных тканей.

Синтетические ткани. За этими тканями легко ухаживать. Они быстро сохнут. Для достижения наилучшего результата переверни бель ё наизнанку. Его можно безопасно стирать в теплой воде, сушить в сушилке или вместе с другой одеждой.



Проще ухаживать за термобельём из синтетической ткани / Фото Kanbkam

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