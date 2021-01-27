Спортивный инвентарь, как правило, дорогой и занимает много места в твоем доме. Но что же тогда делать, если есть желание накачать руки, но совсем не хочется идти в тренажерный зал или превращать свой дом на тренажерку? Можно воспользоваться резинками для фитнеса.

Источник: фитнес-тренер Бенно Питерс

Фитнес-тренер поделился комплексом упражнений с резинками. Они помогут накачать тебе руки. Айда вместе с Men 24 работать над своим телом!

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1. Тяга на резинке

Тебе нужно поставить ноги на ширине плеч, чтобы получить максимальный эффект от выполнения этого упражнения. Резинку желательно зафиксировать обо что-то устойчивое. Но мы бы не рекомендовали использовать для этого батареи, чтобы ты случайно не вырвал их из стены. Во время выполнения упражнения пытайся слегка поворачивать туловище, чтобы активизировать мышцы спины.

Тренер рекомендует выполнять по 10 повторений с каждой стороны.

2. Подъемы с резинкой

Попробуй переместить руку от бедра до уровня шеи, держа ее прямо. Для максимального эффекта Бенно Питерс предлагает взяться за какую-нибудь опору, чтобы активизировать плечо.

Выполни по 8 повторений на каждую руку.

3. Отжимание с эспандером

Это отличный способ сделать обычное отжимание значительно сложнее. Такой подход позволит тебе сделать это упражнение значительно эффективнее для наращивания мышц рук. Тренер предлагает отжиматься с подскоком, чтобы усилить эффект.

Выполни 15 обычных отжиманий, а затем еще 8 отжиманий с подскоком.

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Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Советы от тренера

Не нужно себя слишком жалеть. Во время выполнения упражнений резинка должна держать твои мышцы в напряжении. Если же она будет просто себе висеть – результата ты не добьешься. Что касается самих упражнений, то ты можешь выполнять их как суперсет. Между каждой делаешь 30 секунд перерыва, а после выполнения всех – 3 минуты выделяешь на отдых. В общем сделай 4 подхода.