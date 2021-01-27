Как накачать руки с помощью резинок для фитнеса: простые упражнения
Спортивный инвентарь, как правило, дорогой и занимает много места в твоем доме. Но что же тогда делать, если есть желание накачать руки, но совсем не хочется идти в тренажерный зал или превращать свой дом на тренажерку? Можно воспользоваться резинками для фитнеса.
Источник: фитнес-тренер Бенно Питерс
Фитнес-тренер поделился комплексом упражнений с резинками. Они помогут накачать тебе руки. Айда вместе с Men 24 работать над своим телом!
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1. Тяга на резинке
Тебе нужно поставить ноги на ширине плеч, чтобы получить максимальный эффект от выполнения этого упражнения. Резинку желательно зафиксировать обо что-то устойчивое. Но мы бы не рекомендовали использовать для этого батареи, чтобы ты случайно не вырвал их из стены. Во время выполнения упражнения пытайся слегка поворачивать туловище, чтобы активизировать мышцы спины.
- Тренер рекомендует выполнять по 10 повторений с каждой стороны.
2. Подъемы с резинкой
Попробуй переместить руку от бедра до уровня шеи, держа ее прямо. Для максимального эффекта Бенно Питерс предлагает взяться за какую-нибудь опору, чтобы активизировать плечо.
- Выполни по 8 повторений на каждую руку.
3. Отжимание с эспандером
Это отличный способ сделать обычное отжимание значительно сложнее. Такой подход позволит тебе сделать это упражнение значительно эффективнее для наращивания мышц рук. Тренер предлагает отжиматься с подскоком, чтобы усилить эффект.
- Выполни 15 обычных отжиманий, а затем еще 8 отжиманий с подскоком.
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Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
Советы от тренера
Не нужно себя слишком жалеть. Во время выполнения упражнений резинка должна держать твои мышцы в напряжении. Если же она будет просто себе висеть – результата ты не добьешься. Что касается самих упражнений, то ты можешь выполнять их как суперсет. Между каждой делаешь 30 секунд перерыва, а после выполнения всех – 3 минуты выделяешь на отдых. В общем сделай 4 подхода.
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