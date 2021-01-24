Блогер Стэн Брауни уже привык делать странные вещи, чтобы создавать фитнес-контент в сети. Поэтому мы не удивлены, что он взялся за проверку сложных челленджей в тиктоке. Смотри на Men 24, чем закончилось выполнение сумасшедших упражнений этим парнем!

Чтобы не было слишком скучно, Стэн Брауни позвал на помощь своего коллегу Арьена Альберса. А еще он призвал своих подписчиков сделать то же самое. Но мы б не очень спешили. Сначала посмотри на Men 24 , как блогер выполнял эти упражнения с тиктока.

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Сразу же отметим, что Стэн Брауни – не слабак. Поэтому для него выполнения этих безумных челленджей сначала показалось чем-то крайне простым. Но таково было первое впечатление. То, что происходило дальше, парню не слишком понравилось. А нам пришлось по душе. Поэтому что не мы там страдаем у перекладин...

Сначала он решил повторить выполнение сразу же 9 не слишком простых упражнений на перекладине.

"Я думаю, мы можем это сделать!" , – отметил Брауни.

И, знаешь, они с Арьеном действительно справились с этой первой задачей. Практика подтягивания таки дала о себе знать. Этот челлендж дался им сравнительно просто.

Смотри видео со всеми челленджами, которые выполняли ребята:

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Следующее испытание со звездочкой. Во время его выполнения двое висят на перекладине: первый должен снять кенгурушку и передать своему напарнику, который затем должен одеть ее. Все это делается, вися на перекладине. Ребята справились с этим челлендж тоже. Но признались, что его было сложнее выполнить, если сравнивать с предыдущим.

Среди других челленджей, отжимание на одном пальце (оно требует огромного контроля и столь же мучительное, как кажется), прыжки в длину через длинный ряд пластиковых стаканчиков, выполнения "волшебного отжимания", удерживая в воздухе 3 кирпича.