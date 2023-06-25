Однако, по словам тренера Джеффа Кавальера, тебе понадобятся всего два упражнения, чтобы подкачать пресс. В новом видео на канале Athlean-X он рассказывает о двух ключевых движениях, необходимых для работы как верхнего, так и нижнего пресса.

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Как накачать стальной пресс

Для вращательного движения снизу вверх, которое направлено на нижний пресс, Кавальер рекомендует штопор.

Все, что я пытаюсь сделать, – это оторвать таз от земли. Если вы сможете оторвать копчик от земли, потянув весь таз вместе с ногами, соединенными с ним, вверх к голове, и немного скрутиться вверху, вы эффективно проработаете нижнюю часть живота,

– говорит он.

Этот поворот в верхней части области также охватывает некоторое сгибание туловища. Это привлекает косые мышцы – то, чем никогда не следует пренебрегать во время силовых тренировок.

Для более продвинутого уровня подготовки Кавальер объясняет, что ты можешь прибавить вес, просто выполняя версию штопора с прямыми ногами. А если ты хочешь еще больше усложнить упражнение? Попробуй висящую версию на перекладине для подтягивания, которая делает верхнюю часть движения намного сложнее.

Как правильно следовать совету тренера на пресс: смотри видео

Далее – движение сверху вниз, которое подожжет верхний пресс.

На этот раз фокус должен быть не на тазу, а на лопатках. Если вы можете убедиться, что отрываете лопатки от земли, не дёргая при этом шею, вы делаете упражнение правильно. Но нам также нужно вращение, и именно здесь появляется круговой хруст,

– говорит тренер.

Он предлагает размяться, после чего выполнять вращающиеся движения по кругу, приземляясь на одну лопатку. После этого необходимо перекатываться назад на две, поворачиваясь на другую лопатку, продолжая движение по кругу.

Для более среднего уровня физической подготовки рекомендует упражнение Power Over. Оно предусматривает попытку оторвать все туловище от земли, удерживая нижнюю часть тела на месте. Тренер немного корректирует это упражнение, добавляя легкое вращение, приподнимая противоположную ногу на каждом повторе. А для продвинутых спортсменов есть вариация тяги с хрустом, которая позволяет продолжать прибавлять вес к упражнению.

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Конечно, Кавальер отмечает, что ни одно из этих упражнений не приведет к появлению видимого пресса, если ты не убедишься, что правильно питаешься. Помни, что пресс также формируется на кухне.