Во всем мире проходят сотни международных конкурсов, в которых определяют лучшие крепкие спиртные напитки. Некоторые сосредотачиваются на определенных категориях напитков, например, водке, виски или роме, другие – общие. Результаты же ежегодного судейства объявляют с весны по осень.

Если тщательно изучать рынок, то можно заметить, что буквально каждые несколько недель определенный конкурс объявляет список, по их мнению, лучших в мире напитков. Попробуем разобраться, что влияет на оценку экспертов.

Награды для бренда – это не только оценка стараний и технологических процессов. Это еще и возможность сделать производителя узнаваемым, а его продукцию – популярной во всем мире. Но стоит заглянуть за кулисы судейства, чтобы понять, как же определяют лучшие спиртные напитки.

Определить победителя – непростая задача

Как заметил один известный судья, который оценивает виски: "Международные соревнования спиртных напитков похожи на изготовление колбасы: вам может понравиться результат, но сам процесс не слишком понятен, часто непрозрачен и, порой, может сбивать с толку".

Более того: ты можешь заметить, что часто в одних и тех же конкурсах побеждают определенные бренды. И эту закономерность можно наблюдать несколько лет подряд. Это может наталкивать на мысль, что такие соревнования не имеют ничего общего с настоящим духом борьбы. Но не стоит сразу же ставить крест на международных конкурсах.

Эрик Зандона, директор отдела информации об алкогольных напитках Американского института дистилляции (ADI), отмечает, что бренди Jaxon Keys шесть из последних десяти лет становился победителем в категории бренди на конкурсе ADI. Однако такая последовательность является исключением из правил. Большинство соревнований обновляют список "Лучших в мире" по результатам каждого года.

Другим примером является победа одного бренда в десятках конкурсов в течение одного года. Например, в 2020 году водка Nemiroff завоевала более 30 наград на различных соревнованиях , в том числе на International Spirits Challenge (ISC), New York International Spirits Competition, Berlin International Spirits Competition .

Вкусовую линейку Nemiroff The Inked Collection признали "Вкусовой водкой года" на конкурсе в Нью-Йорке, "Лучшей водкой" (Best in Show) на конкурсе в Лондоне и "Продуктом века" (Century Award) на конкурсе в Лас-Вегасе .

Такая тенденция демонстрирует действительно высокий уровень продукции и беспристрастность конкурсов, ведь жюри со всего мира сходятся в своем решении.



Nemiroff – бренд, отмеченный мировыми наградами / Фото Nemiroff

Лучший – часто недоступный

Как показывает практика, в международных конкурсах часто побеждают бренды, которые сложно назвать доступными. Вряд ли кто-то будет путешествовать на другой континент ради бутылки отличного виски, который признан лучшим в мире, однако какой невозможно купить в его стране.

Также, мало кто готов выложить тысячи долларов за бутылку качественного рома только потому, что судьи признали именно его лучшим среди других. Это в определенной степени разочаровывает потребителя, который хотел бы приобщиться к культуре ответственного потребления и наслаждаться качественной продукцией.

Что о конкурсах думают профессионалы

Представители 3 наиболее престижных мировых соревнований попытались пролить свет на награды. Они объяснили, какую роль играют международные конкурсы, а также рассказали, почему результаты могут очень сильно отличаться.

Джоэл Харрисон – много лет был судьей и председателем комиссии IWSC (International Wine & Spirits Competition).

Эрик Зандона – директор по информации о спиртных напитках ADI (American Distilling Institute).

Адам Леви – известный в сети под псевдонимом "Профессор алкоголя". Он основатель Международных конкурсов напитков, которые ежегодно проводятся в Нью-Йорке, Берлине, Мельбурне и Азии.



Международные конкурсы не только продвигают бренд, но и делают его ближе к потребителю / Фото Nemiroff

Все они согласились с тем, что международные конкурсы выполняют три функции:

маркетинг для привлечения внимания потребителей; продвижение и помощь в экспансии дистрибуции; отзывы о продукте от экспертов.

Но не все соревнования выполняют все 3 функции. Хотя их сочетание можно считать золотым стандартом участия брендов в подобных международных конкурсах.

Почему результаты могут отличаться?

Конечно же, лучшая в мире водка одного года, с высокой вероятностью, получит награду и в следующем. Особенно, если учесть, что стабильность производства – критерий, который часто оценивают эксперты.

Эрик Зандона отмечает, что "крепкие напитки не имеют отраслевой инструкции по стилю", поэтому критерии оценки в каждом конкурсе могут существенно отличаться.

Джоэл Харрисон отметил, что "не все бренды участвуют во всех соревнованиях", хотя можно с уверенностью сказать, что крупные производители охотнее соревнуются на международной арене.

Все трое членов отметили, что выбор лучших – субъективное упражнение.



Нужно также понимать, что выбор лучших – субъективное упражнение / Фото Unsplash

Харрисон добавил, что несмотря на акцент на стандартах и последовательности, спиртные напитки – "натуральные сельскохозяйственные продукты, которые имеют винтажные вариации в зависимости от сезона, погоды и других обстоятельств, особенно в категории темных спиртных напитков". Зандона соглашается с этим утверждением, ведь "одна партия может быть фантастической, а другая – просто хорошей".

Все же судьи отметили, что состав жюри меняется каждый год. Поэтому редко один и тот же эксперт высказывает свое мнение каждого года в отношении все того же бренда, что борется за награды. Как правило, в состав жюри входят представители производителей и профессионалы индустрии, розничных продавцов, дистрибьюторов и рецензенты из разных стран мира.

Зандона добавил, что судьи часто имеют различные точки зрения. Например, представители дистилерий – замечательные эксперты, ведь у них есть непосредственный опыт в производстве. Поэтому они разбираются в нюансах, которые влияют на качество и вкус продукции. С другой стороны, им может быть сложно оценивать другие бренды, если процесс сильно отличается от привычного для их производства.

Зато рецензенты – профильные журналисты, обозреватели – часто выделяют новизну продукта, а не последовательность.



Отличия в международных конкурсах – признак стабильно высокого качества и отличного вкуса / Фото Nemiroff

На выбор лучших напитков влияет множество факторов. Это может быть как состав жюри, так и страна, в которой сам конкурс проходит. Мы же рекомендуем обращать внимание на то, получает ли бренд, которому вы отдаете предпочтение, отличия на различных конкурсах в течение последних нескольких лет. Именно это несомненный признак стабильно высокого качества, а также отличного вкуса.