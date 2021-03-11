Каждый из нас хотя бы раз в жизни вытаскивал из корзины для грязного белья одежду, чтобы поносить ее еще раз. Ситуации бывают разными, поэтому это, хоть и не очень нормально, но терпимо. Но что же касается спортивной одежды, то ее дважды носить без стирки не стоит. Men 24 расскажет тебе почему.

Проблема в том, что на твоей коже живут всевозможные микроорганизмы, которые могут вызвать появление бактерий, инфекций и даже грибков. Поэтому повторно одевать спортивную одежду без стирки – не лучшая идея.

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Во время тренировок ты потеешь. А одежда, конечно, этот пот впитывает. Это способствует развитию микроорганизмов, а также их быстрому размножению. Добавь к этому тепло, и ты получишь взрывное комбо. Напомним, что бактерии и грибки просто обожают расти в темных и влажных местах.



Твоя одежда впитывает пот во время тренировок / Фото Unsplash

Нет проблем с повторным использованием одежды, которая непосредственно не контактирует с твоей кожей. Зато футболки, шорты, брюки и другие элементы лучше стирать после тренировки.

Что будет, если ты наденешь грязную одежду из спортзала? По словам дерматологов, если у тебя есть такая плохая привычка, то очень скоро на тебя ожидают не слишком положительные результаты. О них мы расскажем далее.

1. У тебя может быть раздражение

Если ты будешь носить грязную спортивную одежду снова, то количество бактерий на коже только увеличится. Поэтому у тебя повысятся шансы получить раздражение, зуд. Ты будешь чувствовать дискомфорт не только во время тренировки, но и после нее.

Пот состоит из различных минеральных солей. Они технически являются металлами, а также могут вызвать царапины, которые появляются в участках с большим трением.

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2. Акне или дрожжевые инфекции

Некоторые бактерии могут вызвать сыпь, так как скопление жира становится причиной закупорки пор. Неприятные следы могут появляться на груди, а также спине. Поэтому дважды подумай перед тем, как одевать грязную футболку снова.



Грязную футболку и шорты не стоит одевать дважды / Фото Unsplash

3. Неприятный запах

Твой пот не пахнет розами. Поэтому грязная спортивная одежда будет пахнуть не очень приятно. Если ты и начнешь тренироваться в ней, то после нагревания аромат станет еще невыносимее. Это будет раздражать не только тебя, но и тех, кто тренируется рядом с тобой.

Носить или не носить грязную спортивную одежду – решать, конечно же, тебе. Но потом не говори, что мы тебя не предупреждали.