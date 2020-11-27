За считанные дни начнется зима. Поэтому это идеальное время, чтобы отрастить бороду, если ты этого не сделал за время карантина. Но недостаточно дать растительности на лице разрастись. Нужно еще и правильно за ней ухаживать. И именно об этом мы расскажем. Читай на Men 24, как ухаживать за бородой зимой.

Борода, как и волосы, зимой требует особого ухода. И к этому нужно отнестись вполне серьезно, если ты хочешь выглядеть отлично каждый день. Men 24 знает несколько способов, которые помогут ухаживать за бородой зимой!

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Фазы бороды

Ежегодно волос ы в бороде переживают 3 момента: фазу роста, фазу покоя и фазу выпадения. Мы кратко их объясним.



Твоя борода проходит 3 фазы / Фото unsplash

Фаза роста

Скорость роста бороды зависит от человека. Ускорить процесс роста можно разными способами, например, здоровым питанием и уходом за лицом. В среднем твоя борода растет на 1,25 см в месяц, летом волосы растут быстрее благодаря большему количеству солнечного света и тепла. Эта фаза роста также называется фазой анагена.

Фаза отдыха

В фазе покоя, также называемой фазой катагена, волосы в бороде перестают расти. Твоя борода достигла максимальной длины. Волосяной фолликул сужается, а корни волос прикрепляются менее прочно. Фаза покоя может длиться несколько недель.

Фаза выпадение

Эта фаза – фаза телогена, момент выпадения волос. Эта фаза происходит в основном осенью и зимой из-за холодного и сухого воздуха. Старый волос вытесняется новым. Твоя борода освобождает место для новых и сильных волос, создавая новую фазу анагена.

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Эти три фазы редко проходят сразу для всей бороды. Некоторые участки бороды могут находиться в фазе анагена, а другие – в фазе катагена.



Борода может неравномерно проходить 3 фазы / Фото unsplash

Уход бороды зимой

Правильное мытье

Не нужно мыть бороду обычным шампунем или мылом. Эти средства направлены на высушивание, что не слишком положительно повлияет на твою бороду. Поэтому барбер ы предлагают взять на вооружение специальные шампуни для бороды. В их составе есть компоненты, которые позволяют не только сохранять растительность на лице чистой, но и положительно влиять на структуру волос. Обычные же средства пересушивают кожу (помни, что говорится о лице) и способствуют ускорению появления 3 фазы.



Правильный шампунь для бороды не пересушивая волосы и кожу / Фото Robert Einbock

Использование кондиционера

Это средство позволит сохранить влагу, чтобы волосы всегда имели блеск и хорошо лежали на твоем лице. Более того, его использование позволит с легкостью управляться с бородой, если она у тебя непослушная.

Масла для бороды

Это средство сохраняет волосы на лице мягкими и эластичными. Есть варианты, которые могут также способствовать росту бороды. Здесь мы больше рассказывали о маслах для бороды .



Разогрей масло на ладонях, а затем нанеси на бороду / Фото Cremo

Увлажнения кожи

Помни о том, что кожа твоего лица должна быть увлажненной. Если этого не будет происходить – борода будет быстрее осыпаться. И это не слишком хорошо. Поэтому не ленись ухаживать за кожей лица. Здесь ты сможешь определить свой тип кожи .

Стиль

Замечательно, что на зиму хочется оставить бороду, но сразу уточню: она может быть дикой и не слишком поддаваться укладке. Но, к счастью, все можно решить с помощью специальных средств.



Используй средства для укладки бороды / Фото istock

Воск для бороды сохраняет форму твоей бороды. Липкое вещество удерживает волосы в линии. Примечание: воск для бороды имеет твердую структуру. Растирания между пальцами смягчит его перед нанесением. Используй воск, если хочешь поддерживать форму бороды течение всего дня.

Бальзам для бороды – мягкая альтернатива. Он имеет жирную основу. Например, кокосовое масло. Бальзамом можно моделировать стрижку бороды в течение дня.

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