Но не переживай: эти ошибки легко исправить, и именно здесь мы придем тебе на помощь. Ведь наращивание мышц – это все о деталях. Правильная осанка, периоды отдыха и даже комбинация тренируемых мышц имеют большое значение.

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Если не обращать внимания на эти вещи можно быстро разочароваться или даже получить травму. Будет очень жаль, если ты не увидишь успеха в долгосрочной перспективе, невзирая на приложенные значительные усилия.

Джефф Кавальер, основатель "Athlean-X", эксперт по силовым тренировкам и фитнес-инфлюэнсер, говорит, что в большинстве случаев в том, что твои руки не растут, виноваты 5 ошибок. Не нужно стесняться, ведь это типичные ошибки, которые допускают многие люди. Суть в том, что конечные результаты твоих тренировок зависят не только от того, как тяжело и как долго тренируешься. Не менее важен разумный подход и продуманная стратегия в спортзале.

5 причин, почему не растут бицепсы

Для этого тебе сначала нужно иметь базовое понимание того, как разные упражнения влияют на результат. Потому что для наращивания мышц нужно тренироваться совсем иначе, чем для развития выносливости или силы. Хорошо продуманная тренировка – это ключ к успеху, потому что просто неправильная переноска веса может быстро отрицательно повлиять на результаты всей тренировки.

1. Ты не выполняешь прямую работу на руки

Конечно, ты можешь тренировать руки с помощью базовых упражнений, таких как отжимание. Но для подлинного успеха важно включить в свой распорядок тренировки, ориентированные на мышцы рук. Это единственный способ активировать бицепсы и трицепсы. Если ты этого не сделаешь, возможно, это не лучший подход. Потому что ты просто не получишь объем рук, необходимого для максимального роста рук.

Поэтому тебе обязательно следует включить в свой тренировочный план такие упражнения, как скручивание и разгибание гантелей, ведь "дополнительный объем не только помогает нам нарастить большие бицепсы и трицепсы, но и более эстетически привлекательным".



Важно выполнять упражнения, работающие именно на руки / Фото Drazen Zigic

2. Ты игнорируешь важные анатомические факторы

Проблема здесь проста: возможно, ты тренируешься не так, как хочешь.

Например, если вы выбираете для тренировки бицепсов только скручивание проповедника, скручивание штанги или концентрационные скручивания, вы фактически совершаете анатомическую ошибку в тренировке,

– говорит тренер.

По его словам, во всех этих упражнениях короткая головка бицепса используется больше длинной. Длинную головку лучше всего тренировать с помощью упражнений для рук, растягивающих бицепс за головкой. Такие тренировки, как наклоны и тяга кверху, будут хорошим дополнением к вышеупомянутым упражнениям.

Взаимодействие упражнений, направленных на силовую и резистентную кривые, также очень важно.

Было бы разумно выбрать что-то вроде разгибания трицепса и соединить его с разгибанием трицепса лежа, поскольку кривые сопротивления перекрываются и привлекают все важные зоны, которые в противном случае вы бы пропустили.

– объясняет он.

3. Ты слишком часто используешь слишком тяжелые обременения

Больший вес не означает автоматически большого успеха в тренировке. Особенно в упражнениях на руки это не так. Лучшее сосредоточься на технике. И полезнее выполнять подходы к усталости, чем нагружать себя ненужным весом. На самом деле лучше снять некоторый вес во время упражнения и держать его подольше. Так ты сможешь сделать гораздо больше повторений.

Постепенное увеличение (веса – Men 24) требует слишком высокого процента от общего максимального усилия. Вместо этого следует искать техники, которые повышают интенсивность,

– уточняет эксперт.

4. Ты недостаточно напрягаешь руки

То, как ты перемещаешь вес руками, очень важно. Это касается не только поднятия и опускания штанги. Сокращение мышц также имеет значение, ведь только так может происходить усиленный рост мышц.

Убедитесь, что вы сокращаете мышцы во время тренировки так же, как и тогда, когда показываете кому-то свои мышцы. Да, будто у вас в руке нет веса и вы хотите как можно лучше представить свои тренировочные успехи. Делайте то же самое, когда используете вес на тренировках,

– рекомендует Кавальер.



Твои руки должны быть под достаточным напряжением / Фото master1305

5. Ты не переключаешься между тяжелыми и легкими весами

Легкие весы особенно хороши для тренировок, основанных на технике. Но ты всегда должен заканчивать тренировки с большим весом.

Было бы большим заблуждением не использовать тяжелые весы. Не забудьте сделать несколько подходов к отжиманию штанги или трицепсов в диапазоне от 3 до 6 повторений, чтобы завершить упражнения на руки. Для лучшей стимуляции мышц используйте оба типа отягощения для разнообразия,

– подытожил Кавальер.

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Прислушайся к советам тренера. Благодаря им ты сможешь наконец-то нарастить бицепсы и достичь желаемых результатов. Главное – не останавливаться на достигнутом и продолжать движение вперед.