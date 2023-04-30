Кейли Кроуфорд, разбирающаяся в тренировках, выделила 4 упражнения. По ее словам, эти дисциплины не помогут тебе сжечь лишние калории и похудеть. Заметим, что ты удивишься, потому что некоторые из них мы для этого используем.

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1. Кардио на эллиптическом тренажере

Эллиптический тренажер не позволяет найти сопротивление, увеличивая при этом частоту сердечных сокращений. Сопротивление на эллиптическом тренажере также, как правило, замедляет вас,

– объясняет Кроуфорд.

Вместо того чтобы тратить время на эллиптическом тренажере, выбери греблю. Гребля помогает тебе достичь большего сопротивления и интенсивности, одновременно повышая частоту сердечных сокращений.

Эксперт заметила, что сопротивление на гребном тренажере экспоненциальное. И оно гораздо больше, если сравнивать с эллиптическим тренажером. Во время гребли ты получаешь кардио- и силовую нагрузку. А еще это полный диапазон движений в бедрах, коленях и голеностопных суставах.



Гребной тренажер принесет больше результатов / Фото ArtPhoto_studio

2. Жим штанги лежа

Кроуфорд также советует отказаться от жима штанги лежа. В то же время она призывает отдать предпочтение подтягиванию на перекладине. Даже если тебе нужно выполнять подтягивание с поддержкой, это все равно верный путь.

Подтягивание привлекают больше мышц и являются более функциональными. Ваш мышечный каркас работает гораздо активнее во время подтягивания, чем во время тяги к пояснице,

– объясняет она.

3. Классические отжимания

Обычные отжимания – это хорошо, но Кроуфорд говорит, что отжимание с отведением рук активируют полный спектр движений.

"Я вижу (многих – Men 24) людей, которые отжимаются наполовину, то есть не опускаются к земле. Лучше делать полный диапазон движений; вы нарастите силу (значительно – Men 24) быстрее", – объясняет она.

4. Подъем по лестнице

И последнее, но не менее важное: оставь в покое лестницу и вместо ней делай выпады во время ходьбы. По словам Кроуфорда, "выпады дадут больший диапазон движений, чем лестница, привлекая больше мышц, но при этом сохраняя силу нижней части тела и работу ягодиц, которую вы обычно стремитесь достичь на лестнице".



Также стоит попробовать выпады вместо подъема по лестнице / Фото master1305

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Помни, что не все упражнения одинаково эффективны для всех вокруг. Если вышеперечисленные тебе помогают избавиться от лишнего веса – выполняй их. Если же заметил, что стоишь на месте, то пора разнообразить свою тренировочную рутину.

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