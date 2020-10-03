Как-то популярный актер Джонни Депп дал меткую характеристику напитку: абсент – это когда "пьешь, пьешь, и вдруг понимаешь, почему Ван Гог отрезал себе ухо". Men 24 разобрался, что же такого особенного в абсенте, что им восхищались множество знаменитых мужчин.

Абсент горький

Воспетый Рэмбо, Золя, Уайльдом, Бодлером, Хемингуэем, де Мопассаном, обрисованный Дега, Мане и Пикассо – да, это все он, абсент. Сегодня Men 24 приобщится к попытке если не воспеть, то хотя бы описать его.

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Что такое абсент

Абсент – происходит от греческого слова, которым обозначали растение полынь горькая (в Украине известна как чернобыль ).

Абсент – это очень крепкий алкогольный напиток на основе экстракта, собственно, горькой полыни (на латыни – Artemisia absinthium). Далеко не каждый осилит его, ведь крепость абсента – от 55% и до 89,9% (обычно 70%).



Любители абсента – Дега, Мане и Пикассо / Фото Alamy

Почему абсент был так популярен, особенно среди "творческой молодежи"

Все просто: тогда, в позднем средневековье и новом времени, считали, что из полыни к абсенту в процессе производства напитка "перекочевывает" вещество туйон, которая является галлюциногеном .

Но потом химики доказали, что в абсенте есть лишь его тусклые остатки...



Вот из таких приборов капля за каплей собирали абсент в барах XIX века / Фото pinterest

Но люди верили. Хотя, может, щепотка правды в том и была. Недаром же абсент запрещали в свое время отдельным законом... Но это уже совсем другая история, ее расскажем тебе в другой раз.

Абсент окрашивает жизнь в праздничные цвета и освещает ее темные бездны,

– Бодлер, "Яд".

К слову, о цвете: абсент классический – изумрудно-зеленый (хотя бывает и других цветов) из-за хлорофилла. А хлорофилл разлагается под воздействием солнечных лучей – поэтому настоящий абсент всегда в темных бутылках.



Абсент – изумрудный, но бывает и других цветов / Фото pinterest

Абсент сладкий

Как правильно пить абсент

Пить абсент и не закусывать – хех... Это не та история , что с виски, коньяком или ромом. Здесь уже придется кое-что добавить. Хотя безумцы и смельчаки, бывает, принимают его в чистом виде.

Кстати, Men 24 писал и о других напитках – как их употреблять и чем закусывать: водка , виски , коньяк , ром , текила (щелкай на ссылку и употребляй правильно).



Обрати внимание на бутылку – 55%, это самый слабый абсент из возможных / Фото pinterest

Так называемый классический способ описан во всех ли источниках, где только можно встретить слово "абсент" – вот он:

На специальную ложку с дырочками кладешь кусочек рафинированного сахара. Ложку же кладешь на пустой бокал.

Тогда тоненькой струйкой наливаешь изумрудный абсент. Но это еще не все: сахар надо поджечь.

А дальше какое-то время наслаждаешься созерцанием, как капельки карамели стекают в бокал.

Затем – химия: к абсенту в бокал доливаешь холодную воду где-то в пропорции один к трем. И выпиваешь смесь.



Так называемый классический способ – абсент с водой и карамелью / Фото pinterest

Конечно, дырявая ложка и рафинад – не то, что всегда под рукой. Поэтому можно просто смешать сахар с водой (один к двум), а затем залить сироп в бокал.

Но бывает и такое, что ни ложки, ни сахара не достать, а абсент – вот он. Что ж, тогда стакан воды смешивают со стаканом абсента (впрочем, пропорции можешь подобрать сам, которые тебе ближе). Вот и все, так и пьешь.

Только, пожалуйста, очень, очень, очень осторожно! А не т о...

После первого стакана абсента ты видишь мир таким, каким хотел бы его видеть. После второй видишь мир, которого не существует. В итоге же... Ты видишь мир как раз таким, каким он и является. А это худшее, что может случиться с человеком,

– Оскар Уайльд.

К слову, не удивляйся, что абсент станет мутным, когда ты добавишь в него воду: это нормально – эфирные масла некоторых составляющих напитка вступают с водой в химическую реакцию и создают эмульсию.

​На это можешь не обращать внимания. Вернее, это даже хорошо, ибо значит, что абсент не поддельный.



Абсент мутнеет, когда в него добавить воду – это хорошо, значит он не поддельный / Фото pinterest

Чем правильно закусывать абсент

О, чуть не забыли: как пить – понятно, но чем же абсент закусывать? Здесь тоже нет идеальных или аутентичных советов. Но на помощь, как всегда, приходят специалисты из Университета Застолья. Вот что они советуют:

Закусывать абсент французским или швейцарским сыром с плесенью.

Также можно брать зеленые оливки, кисленькое яблоко или также кислый виноград.

Цитрусовые и горький шоколад хорошо подойдут к коктейлям на основе абсента.



Несколько коктейлей на основе абсента / Фото Alamy