Правильная мужская закуска: в чем секрет абсента и как его правильно пить
Как-то популярный актер Джонни Депп дал меткую характеристику напитку: абсент – это когда "пьешь, пьешь, и вдруг понимаешь, почему Ван Гог отрезал себе ухо". Men 24 разобрался, что же такого особенного в абсенте, что им восхищались множество знаменитых мужчин.
Абсент горький
Воспетый Рэмбо, Золя, Уайльдом, Бодлером, Хемингуэем, де Мопассаном, обрисованный Дега, Мане и Пикассо – да, это все он, абсент. Сегодня Men 24 приобщится к попытке если не воспеть, то хотя бы описать его.
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Что такое абсент
Абсент – происходит от греческого слова, которым обозначали растение полынь горькая (в Украине известна как чернобыль).
- Абсент – это очень крепкий алкогольный напиток на основе экстракта, собственно, горькой полыни (на латыни – Artemisia absinthium). Далеко не каждый осилит его, ведь крепость абсента – от 55% и до 89,9% (обычно 70%).
Любители абсента – Дега, Мане и Пикассо / Фото Alamy
Почему абсент был так популярен, особенно среди "творческой молодежи"
Все просто: тогда, в позднем средневековье и новом времени, считали, что из полыни к абсенту в процессе производства напитка "перекочевывает" вещество туйон, которая является галлюциногеном.
- Но потом химики доказали, что в абсенте есть лишь его тусклые остатки...
Вот из таких приборов капля за каплей собирали абсент в барах XIX века / Фото pinterest
Но люди верили. Хотя, может, щепотка правды в том и была. Недаром же абсент запрещали в свое время отдельным законом... Но это уже совсем другая история, ее расскажем тебе в другой раз.
Абсент окрашивает жизнь в праздничные цвета и освещает ее темные бездны,
– Бодлер, "Яд".
К слову, о цвете: абсент классический – изумрудно-зеленый (хотя бывает и других цветов) из-за хлорофилла. А хлорофилл разлагается под воздействием солнечных лучей – поэтому настоящий абсент всегда в темных бутылках.
Абсент – изумрудный, но бывает и других цветов / Фото pinterest
Абсент сладкий
Как правильно пить абсент
Пить абсент и не закусывать – хех... Это не та история, что с виски, коньяком или ромом. Здесь уже придется кое-что добавить. Хотя безумцы и смельчаки, бывает, принимают его в чистом виде.
Обрати внимание на бутылку – 55%, это самый слабый абсент из возможных / Фото pinterest
Так называемый классический способ описан во всех ли источниках, где только можно встретить слово "абсент" – вот он:
- На специальную ложку с дырочками кладешь кусочек рафинированного сахара. Ложку же кладешь на пустой бокал.
- Тогда тоненькой струйкой наливаешь изумрудный абсент. Но это еще не все: сахар надо поджечь.
- А дальше какое-то время наслаждаешься созерцанием, как капельки карамели стекают в бокал.
- Затем – химия: к абсенту в бокал доливаешь холодную воду где-то в пропорции один к трем. И выпиваешь смесь.
Так называемый классический способ – абсент с водой и карамелью / Фото pinterest
Конечно, дырявая ложка и рафинад – не то, что всегда под рукой. Поэтому можно просто смешать сахар с водой (один к двум), а затем залить сироп в бокал.
- Но бывает и такое, что ни ложки, ни сахара не достать, а абсент – вот он. Что ж, тогда стакан воды смешивают со стаканом абсента (впрочем, пропорции можешь подобрать сам, которые тебе ближе). Вот и все, так и пьешь.
Только, пожалуйста, очень, очень, очень осторожно! А не то...
После первого стакана абсента ты видишь мир таким, каким хотел бы его видеть. После второй видишь мир, которого не существует. В итоге же... Ты видишь мир как раз таким, каким он и является. А это худшее, что может случиться с человеком,
– Оскар Уайльд.
К слову, не удивляйся, что абсент станет мутным, когда ты добавишь в него воду: это нормально – эфирные масла некоторых составляющих напитка вступают с водой в химическую реакцию и создают эмульсию.
- На это можешь не обращать внимания. Вернее, это даже хорошо, ибо значит, что абсент не поддельный.
Абсент мутнеет, когда в него добавить воду – это хорошо, значит он не поддельный / Фото pinterest
Чем правильно закусывать абсент
О, чуть не забыли: как пить – понятно, но чем же абсент закусывать? Здесь тоже нет идеальных или аутентичных советов. Но на помощь, как всегда, приходят специалисты из Университета Застолья. Вот что они советуют:
- Закусывать абсент французским или швейцарским сыром с плесенью.
- Также можно брать зеленые оливки, кисленькое яблоко или также кислый виноград.
- Цитрусовые и горький шоколад хорошо подойдут к коктейлям на основе абсента.
Несколько коктейлей на основе абсента / Фото Alamy
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