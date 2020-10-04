Джин – уникальный напиток, которой смело можно назвать можжевеловой водкой. А джин-тоник – минималистичный коктейль, о котором знает едва ли не каждый. Сегодня Men 24 рассказывает, что такое джин, как его пить и чем закусывать, а главное – почему к джину так прочно присоединился тоник.

"Неровно получается!" – как говорил мой отец, когда ему готовили грог и воды было больше, чем джина,

– Чарльз Диккенс. Великобритания, "Посмертные записки Пиквикского клуба".

Сегодня Men 24 рассказывает, что такое джин, откуда он взялся, из чего его делают и какие у него особенности по сравнению с другим крепким алкоголем.

Алкогольная азбука Штоф, полуштоф, штофик – что это такое и откуда взялось

А также не забудем и о том, как правильно пить джин, чем его закусывать и правда ли, что джин полезен для здоровья.



Поговорим о джине – уникальный и популярный напиток с привкусом можжевельника / Фото pixabay

Джин из бутылки

Что такое джин и из чего его делают

Джин или Gin – это крепкий (не менее 37,5%) алкогольный напиток из спирта на основе зерна, но с добавлением многочисленных растительных пряностей. Тут тебе и ягоды можжевельника, и кориандр, и корни дудника, ириса, и миндаль и многое другое.

Современные производители додумались добавлять огурцы, розовые лепестки, различные виды мяты, ромашку, чабрец и тому подобное. Все эти дополнительные составляющие и предоставляют джину характерный вкус и особые свойства.



Главная составляющая – можжевельник, но и других составляющих в джине может быть очень много / Фото pixabay

Как лучше пить джин

Джин – очень сухой , поэтому потреблять его залпом и без закуски могут только настоящие ценители напитка. Это, конечно, если не идет речь о разновидности джина – сладком, настоянном на ягодах терна (например, Old Tom).

И все же самый распространенный джин – London dry ("Лондонский сухой"). Это не бренд или что-то подобное, а способ перегонки – в вертикальных кубах впервые чистым и во второй раз после добавления трав.

Именно London dry чаще всего является частью замечательных коктейлей, и именно в коктейлях лучше всего употреблять джин.



Самый распространенный джин – London dry ("Лондонский сухой") / Фото pixabay

В чем особенность джина и зачем ему тоник

Качественный джин имеет сухой гармоничный вкус обычно с четким привкусом можжевельника (именно это растение из рода кипарисовых все же является основным ингредиентом после спирта). Собственно, джин смело можно назвать можжевеловой водкой.

Изобретение джина приписывают голландцам XVI века. Genever (собственно, "можжевельник") – так он называется до сих пор, его считают национальным напитком Нидерландов. Именно от этого слова и пошло более знакомое – джин.



Джин смело можно назвать можжевеловой водкой / Фото pixabay

Чрезвычайную популярность джин приобрел позже и именно в Англии. Интересно, что его и тогда потребляли с тоником на основе хинина , считали "аптечным", потому что он якобы помогал от расстройств пищеварения, малярии, а также, не поверите, чумы.

И фишка как раз не в джине, а в тонике: он защищал от болезней, но был крайне невкусный. Поэтому именно добавление джина перебивало неприятный вкус и создавало уже вкусный и очень полезный напиток – особенно для моряков и путешественников.



Джин-тоник – один из самых известных и любимых напитков мира / Фото pixabay

Полезен ли для здоровья джин на самом деле? Хм, трудно сказать. Но факт, что можжевельник богат флавоноидами, которые противостоят различным инфекциям вместе с витамином С. Есть там и вещества, которые действительно способствуют пищеварению.

Свадьба без пьянки – как тоник без джина,

– Несбё, Норвегия, "Полиция".



"Переулок джина", 1751, Уильям Хогарт / Фото wikipedia

Чем правильно закусывать джин

По поводу закусывания, то тут все просто: если джин в коктейле или просто с тоником, то в закуске он не нуждается, если же пить его чистым – то стоит закусить оливками, лимоном и маринованным луком.

Опытные специалисты Университета Застолье, которые не устают давать нам советы, говорят, что именно эти продукты идеально сочетаются со своеобразным вкусом джина.



Если джин в коктейле или просто с тоником, то в закуске он не нуждается / Фото pixabay

Бонус: джин в коктейлях

Джин – очень популярная составляющая коктейлей. Кроме знакомого чуть ли не каждому джин-тоника можно вспомнить хотя бы Мартини, о котором тоже все слышали – коктейль из джина и сухого белого вермута.

Конечно, коктейлей с джином куда больше: джин прекрасно освежает в лонг-дринках (Collins), идеально сочетается с цитрусовыми (Gimlet), с ягодами (Berry Red), овощами (President Gibson) – да всех и не счесть.



Джин – составляющая большого количества замечательных коктейлей / Фото pixabay

Интересный факт: джин, как и качественная водка, не вызывает похмелья. А джин с тоником (с хинином в составе) вообще имеет антипохмельный эффект