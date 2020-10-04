Правильная мужская закуска: что такое джин, как его пить и зачем ему тоник
Джин – уникальный напиток, которой смело можно назвать можжевеловой водкой. А джин-тоник – минималистичный коктейль, о котором знает едва ли не каждый. Сегодня Men 24 рассказывает, что такое джин, как его пить и чем закусывать, а главное – почему к джину так прочно присоединился тоник.
"Неровно получается!" – как говорил мой отец, когда ему готовили грог и воды было больше, чем джина,
– Чарльз Диккенс. Великобритания, "Посмертные записки Пиквикского клуба".
Сегодня Men 24 рассказывает, что такое джин, откуда он взялся, из чего его делают и какие у него особенности по сравнению с другим крепким алкоголем.
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А также не забудем и о том, как правильно пить джин, чем его закусывать и правда ли, что джин полезен для здоровья.
Поговорим о джине – уникальный и популярный напиток с привкусом можжевельника / Фото pixabay
Джин из бутылки
Что такое джин и из чего его делают
Джин или Gin – это крепкий (не менее 37,5%) алкогольный напиток из спирта на основе зерна, но с добавлением многочисленных растительных пряностей. Тут тебе и ягоды можжевельника, и кориандр, и корни дудника, ириса, и миндаль и многое другое.
- Современные производители додумались добавлять огурцы, розовые лепестки, различные виды мяты, ромашку, чабрец и тому подобное. Все эти дополнительные составляющие и предоставляют джину характерный вкус и особые свойства.
Главная составляющая – можжевельник, но и других составляющих в джине может быть очень много / Фото pixabay
Как лучше пить джин
Джин – очень сухой, поэтому потреблять его залпом и без закуски могут только настоящие ценители напитка. Это, конечно, если не идет речь о разновидности джина – сладком, настоянном на ягодах терна (например, Old Tom).
- И все же самый распространенный джин – London dry ("Лондонский сухой"). Это не бренд или что-то подобное, а способ перегонки – в вертикальных кубах впервые чистым и во второй раз после добавления трав.
Именно London dry чаще всего является частью замечательных коктейлей, и именно в коктейлях лучше всего употреблять джин.
Самый распространенный джин – London dry ("Лондонский сухой") / Фото pixabay
В чем особенность джина и зачем ему тоник
Качественный джин имеет сухой гармоничный вкус обычно с четким привкусом можжевельника (именно это растение из рода кипарисовых все же является основным ингредиентом после спирта). Собственно, джин смело можно назвать можжевеловой водкой.
- Изобретение джина приписывают голландцам XVI века. Genever (собственно, "можжевельник") – так он называется до сих пор, его считают национальным напитком Нидерландов. Именно от этого слова и пошло более знакомое – джин.
Джин смело можно назвать можжевеловой водкой / Фото pixabay
Чрезвычайную популярность джин приобрел позже и именно в Англии. Интересно, что его и тогда потребляли с тоником на основе хинина, считали "аптечным", потому что он якобы помогал от расстройств пищеварения, малярии, а также, не поверите, чумы.
- И фишка как раз не в джине, а в тонике: он защищал от болезней, но был крайне невкусный. Поэтому именно добавление джина перебивало неприятный вкус и создавало уже вкусный и очень полезный напиток – особенно для моряков и путешественников.
Джин-тоник – один из самых известных и любимых напитков мира / Фото pixabay
Полезен ли для здоровья джин на самом деле? Хм, трудно сказать. Но факт, что можжевельник богат флавоноидами, которые противостоят различным инфекциям вместе с витамином С. Есть там и вещества, которые действительно способствуют пищеварению.
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– Несбё, Норвегия, "Полиция".
"Переулок джина", 1751, Уильям Хогарт / Фото wikipedia
Чем правильно закусывать джин
По поводу закусывания, то тут все просто: если джин в коктейле или просто с тоником, то в закуске он не нуждается, если же пить его чистым – то стоит закусить оливками, лимоном и маринованным луком.
- Опытные специалисты Университета Застолье, которые не устают давать нам советы, говорят, что именно эти продукты идеально сочетаются со своеобразным вкусом джина.
Если джин в коктейле или просто с тоником, то в закуске он не нуждается / Фото pixabay
Бонус: джин в коктейлях
Джин – очень популярная составляющая коктейлей. Кроме знакомого чуть ли не каждому джин-тоника можно вспомнить хотя бы Мартини, о котором тоже все слышали – коктейль из джина и сухого белого вермута.
- Конечно, коктейлей с джином куда больше: джин прекрасно освежает в лонг-дринках (Collins), идеально сочетается с цитрусовыми (Gimlet), с ягодами (Berry Red), овощами (President Gibson) – да всех и не счесть.
Джин – составляющая большого количества замечательных коктейлей / Фото pixabay
Интересный факт: джин, как и качественная водка, не вызывает похмелья. А джин с тоником (с хинином в составе) вообще имеет антипохмельный эффект
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