Не делай так никогда: 5 распространенных мужских ошибок во время ношения браслетов
И хотя ранее браслет не считались обычным аксессуаром для мужчин, сейчас все изменилось. Увидеть мужчину с браслетом на руке – не такая уж редкость. Но недостаточно просто приобрести аксессуар, который тебе нравится. Нужно еще и уметь его носить. Men 24 расскажет тебе о распространенных ошибках при ношении браслета.
Источник:24 канал
Хороший и стильный браслет может подчеркнуть твой имидж. А также он может свести на нет все твои старания. Рассказываем, чего не стоит делать во время ношения браслета, чтобы не выглядеть нелепо.
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1. Не обращаешь внимание на сочетание
Ты можешь привезти крутой браслет с отдыха на Занзибаре, носить его ежедневно, напоминая себе о незабываемом отпуске. Но позаботился ли ты о том, чтобы он подходил к твоему образу? Понятное дело, что в сочетании с плавками будет отлично выглядеть любой браслет. Но как насчет костюма? А часов?
- Эксперты рекомендуют выбирать браслеты, которые по цветовой гамме подойдут к другой твоей одежде. Или будут сочетаться с часами, поясом, а также другими аксессуарами. Так тебе удастся дополнить образ.
Браслет должен отлично подходить к твоим часам или другим аксессуарам / Фото Unsplash
2. Он тебе не подходит
Слишком тесный или слишком свободный браслет может создать ряд неудобств. Ты постоянно поправлять его. Если ты носишь браслет на одной руке с часами, то слишком свободный может запутываться в ремешке часов.
- Если у тебя есть возможность отрегулировать браслет под свое запястье – сделай это. Так тебе будет значительно удобнее носить аксессуар.
3. Он большой
Браслет должен дополнять твой образ, а не привлекать внимание к себе. Например, выбери себе браслет с морской тематикой или самолетом, намекая на свое увлечение. Но это вовсе не означает, что самолет должен быть размером с огромного паука.
- Минимализм сейчас в тренде, поэтому аккуратный небольшой браслет позволит не только подчеркнуть твой стиль, но и сможет немного рассказать о его владельце.
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4. Слишком много браслетов
Отменный совет, который ты можешь услышать: лучше меньше, чем больше. Если ты не можешь остановиться на одном браслете, то стилисты позволяют носить на руке до трех. Но при условии, что все они тонкие.
- Также стоит позаботиться, чтобы браслеты не звенели. Ты же не хочешь, чтобы на тебя оглядывались, когда идешь по городу.
Слишком большое количество браслетов годится для неформальных образов / Фото Unsplash
5. Не обращаешь внимания на ситуацию
В повседневной жизни ты можешь смело носить браслеты и не заморачиваться из-за этого. Но если ты идешь на деловую встречу, то убедитесь, что они:
- подходят к костюму;
- не имеют какого-то скрытого символизма, который не оценят партнеры;
- не будут отвлекать внимание во время разговора.
Это же касается офисного стиля. Лучший тот браслет, который не бросается в глаза.
Хороший браслет дополнит твой образ / Фото Unsplash
Помни о том, что браслет – дополнение к твоему образу. Он не должен привлекать к себе все внимание, а также создавать дискомфорт. А лучший именно тот браслет, который ты просто не будешь чувствовать на руке.
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