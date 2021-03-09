И хотя ранее браслет не считались обычным аксессуаром для мужчин, сейчас все изменилось. Увидеть мужчину с браслетом на руке – не такая уж редкость. Но недостаточно просто приобрести аксессуар, который тебе нравится. Нужно еще и уметь его носить. Men 24 расскажет тебе о распространенных ошибках при ношении браслета.

Хороший и стильный браслет может подчеркнуть твой имидж. А также он может свести на нет все твои старания. Рассказываем, чего не стоит делать во время ношения браслета, чтобы не выглядеть нелепо.

Это интересно Как не нужно носить наручные часы: 7 распространенных ошибок

1. Не обращаешь внимание на сочетание

Ты можешь привезти крутой браслет с отдыха на Занзибаре, носить его ежедневно, напоминая себе о незабываемом отпуске. Но позаботился ли ты о том, чтобы он подходил к твоему образу? Понятное дело, что в сочетании с плавками будет отлично выглядеть любой браслет. Но как насчет костюма? А часов?

Эксперты рекомендуют выбирать браслеты, которые по цветовой гамме подойдут к другой твоей одежде. Или будут сочетаться с часами, поясом, а также другими аксессуарами. Так тебе удастся дополнить образ.



Браслет должен отлично подходить к твоим часам или другим аксессуарам / Фото Unsplash

2. Он тебе не подходит

Слишком тесный или слишком свободный браслет может создать ряд неудобств. Ты постоянно поправлять его. Если ты носишь браслет на одной руке с часами, то слишком свободный может запутываться в ремешке часов.

Если у тебя есть возможность отрегулировать браслет под свое запястье – сделай это. Так тебе будет значительно удобнее носить аксессуар.

3. Он большой

Браслет должен дополнять твой образ, а не привлекать внимание к себе. Например, выбери себе браслет с морской тематикой или самолетом, намекая на свое увлечение. Но это вовсе не означает, что самолет должен быть размером с огромного паука.

Минимализм сейчас в тренде, поэтому аккуратный небольшой браслет позволит не только подчеркнуть твой стиль, но и сможет немного рассказать о его владельце.

Примечательно Британцы плохого не научат: 5 правил ношения костюма для каждого мужчины

4. Слишком много браслетов

Отменн ы й совет, который ты можешь услышать: лучше меньше, чем больше. Если ты не можешь остановиться на одном браслете, то стилисты позволяют носить на руке до трех. Но при условии, что все они тонкие.

Также стоит позаботиться, чтобы браслет ы не звенели. Ты же не хочешь, чтобы на тебя оглядывались, когда идешь по городу.



Слишком большое количество браслетов годится для неформальных образов / Фото Unsplash

5. Не обращаешь внимания на ситуацию

В повседневной жизни ты можешь смело носить браслеты и не заморачиваться из-за этого. Но если ты идешь на деловую встречу, то убедитесь, что они:

подходят к костюму;

не имеют какого-то скрытого символизма, котор ый не оценят партнеры;

ый не будут отвлекать внимание во время разговора.

Это же касается офисного стиля. Лучший тот браслет, который не бросается в глаза.



Хороший браслет дополнит твой образ / Фото Unsplash

Помни о том, что браслет – дополнение к твоему образу. Он не должен привлекать к себе все внимание, а также создавать дискомфорт. А лучший именно тот браслет, который ты просто не будешь чувствовать на руке.