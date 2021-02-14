На День святого Валентина недостатньо зробити гарний подарунок своїй коханій. Якщо ви вибираєтеся на побачення, слід потурбуватися про свій зовнішній вигляд. Men 24 розповість тобі, як виглядати стильно 14 лютого!

Недостатньо лише сходити в душ і вибрати чистий одяг. Тобі варто прислухатися до кількох наших порад, які допоможуть виглядати максимально стильно у День святого Валентина.

У тебе ще є час Як зробити ідеальний подарунок на День святого Валентина дівчині: 4 секрети

1. Плече – запорука ідеального образу

Особливо це стосується курток, пальт і сорочок. Що ми маємо на увазі? Шов, що з'єднує тулуб з рукавом, має припадати на плечову кістку. Уникай одягу, який буде замалим або завеликим тобі у плечах, домовилися?



Одяг повинен бути ідеальним у плечах / Фото Unsplash

2. Рукав – не надто короткий

Це ще один показник того, що ти відповідально ставишся до свого стилю. Рукав повинен бути не занадто довгим, і не занадто коротким. Якщо ти одягаєшся у костюм, то не забувай про те, що рукав сорочки на кілька сантиметрів повинен виглядати з-під піджака.

3. Штанина – не надто довга

Ти можеш зіпсувати свій образ, якщо довжина штанини буде невідповідною. Якщо ти хочеш підібрати правильні штани, які носитимеш, переконайся, що поділ торкається взуття.

Можна, звичайно ж, підкотити штани, якщо вони надто довгі. Але варто пам'ятати про те, що це має виглядати естетично. Якщо ж мовиться про класичні штани, то тут тобі потрібно звертатися до майстра.

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4. Штани не тиснуть в талію

Ми не стомлюємося нагадувати про те, що штани не повинні висіти на тобі, а також не бути надто тісними. Якщо ти проігноруєш це правило, то є ймовірність, що виглядатимеш не надто охайно. Особливо, якщо верх тобі вдалося підібрати правильно, а на низ ти просто вирішив забити.



Штани не повинні бути надто тісними та надто вільними / Фото Unsplash

5. Ногам не надто тісно

Важливо ще пам'ятати про штанину. Якщо у тебе міцні та накачані ноги, то не варто упаковувати їх у тісні штани. По-перше, є ймовірність, що вони можуть репнути у найбільш невідповідний момент. По-друге, тобі просто буде не надто зручно ходити.

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6. Багатошаровість з розумом

Якщо ти плануєш одягнути футболку або термобілизну, то тобі однозначно потрібно звернути увагу на те, чи не видно її під сорочкою. Для цього варто обирати тілесний або світлий колір бази.

7. Верхній одяг вільніший

Не обирай для побачення надто тісний верхній одяг. По-перше, не варто забувати, що під ним буде ще сорочка, светр або костюм. По-друге, у тісному одязі ти почуватимешся не надто комфортно, а також матимеш шанси швидше змерзнути.



Верхній одяг повинен бути трохи вільнішим, щоб тобі було комфортно / Фото Unsplash

8. Взувайся відповідально

Переконайся, що ти взуваєш на побачення пару взуття, яка не має жодних зовнішніх дефектів. Мовиться про помітні подряпини, потертості тощо. А ще не забувай почистити його. Ми розуміємо, що на вулиці й так не надто чисто. Але це не означає, що тобі потрібно бути максимально лінивим у цьому плані!

9. Вибери ідеальний аромат

Довершити свій образ можна за допомогою парфумів. Обери аромат, який подобається твоїй коханій. Наприклад, можеш вибрати той, який вона подарувала тобі на день народження. Повір, це вона оцінить сповна!

Прислухайся до наших порад, щоб виглядати максимально ідеально на побаченні. І неважливо, чи зустрічаєтеся ви 2 місяці, чи 2 роки. Для неї кожен День святого Валентина – особливий день. Тож не зіпсуй його.

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