На День святого Валентина недостаточно сделать хороший подарок своей возлюбленной. Если вы выбираетесь на свидание, следует позаботиться о своем внешнем виде. Men 24 расскажет тебе, как выглядеть стильно 14 февраля!

Недостаточно только сходить в душ и выбрать чистую одежду. Тебе стоит прислушаться к нескольким нашим советам, которые помогут выглядеть максимально стильно в День святого Валентина.

У тебя еще есть время Как сделать идеальный подарок на День святого Валентина девушке: 4 секреты

1. Плечо – залог идеального образа

Особенно это касается курток, пальто и рубашек. Что мы имеем в виду? Шов, соединяющий туловище с рукавом, должен приходиться на плечевую кость. Избегай одежды, которая будет меньшей или слишком большой тебе в плечах, договорились?



Одежда должна быть идеальной в плечах / Фото Unsplash

2. Рукав – не слишком короткий

Это еще один показатель того, что ты ответственно относишься к своему стилю. Рукав должен быть не слишком длинным и не слишком коротким. Если ты одеваешься в костюм, то не забывай о том, что рукав рубашки на несколько сантиметров должен выглядывать из-под пиджака.

3. Штанина – не слишком длинная

Ты можешь испортить свой образ, если длина штанины будет неподходящей. Если ты хочешь подобрать правильные штаны, которые будешь носить, убедись, что подол касается обуви.

Можно, конечно же, подкатить штаны, если они слишком длинные. Но стоит помнить о том, что это должно выглядеть эстетично. Если же говорится о классических штанах, то тебе нужно обращаться к мастеру.

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4. Брюки не давят в талию

Мы не устаем напоминать о том, что брюки не должны висеть на тебе, а также не быть слишком тесными. Если ты проигнорируешь это правило, то есть вероятность, что будешь выглядеть не слишком опрятно. Особенно, если верх тебе удалось подобрать правильно, а на низ ты просто решил забить.



Брюки не должны быть слишком тесными и слишком свободными / Фото Unsplash

5. Ногам не слишком тесно

Важно еще помнить о штанине. Если у тебя крепкие и накачанные ноги, то не стоит упаковывать их в тесные штаны. Во-первых, есть вероятность, что они могут треснуть в самый неподходящий момент. Во-вторых, тебе просто будет не слишком удобно ходить.

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6. Многослойность с умом

Если ты планируешь надеть футболку или термобельё, то тебе однозначно нужно обратить внимание на то, не видно ли его под рубашкой. Для этого следует выбирать телесный или светлый цвет базы.

7. Верхняя одежда свободная

Не выбираю для свидания слишком тесную верхнюю одежду. Во-первых, не стоит забывать, что под ней будет еще рубашка, свитер или костюм. Во-вторых, в тесной одежде ты будешь чувствовать себя не слишком комфортно, а также получишь шансы быстрее замерзнуть.



Верхняя одежда должна быть немного свободнее, чтобы тебе было комфортно / Фото Unsplash

8. Обувайся ответственно

Убедись, что ты обуваешь на свидание пару обуви, которая не имеет никаких внешних дефектов. Говорится о заметных царапинах, потертостях и тому подобное. А еще не забывай почистить ее. Мы понимаем, что на улице и так не слишком чисто. Но это не значит, что тебе нужно быть максимально ленивым в этом плане!

9. Выбери идеальный аромат

Завершить свой образ можно с помощью духов . Выбери аромат, который нравится твоей возлюбленной. Например, можешь выбрать тот, который она подарила тебе на день рождения. Поверь, это она оценит сполна!

Прислушайся к нашим советам, чтобы выглядеть максимально идеально на свидании. И неважно, встречаетесь вы 2 месяца, или 2 года. Для нее каждый День святого Валентина – особенный день. Поэтому не испорть его.