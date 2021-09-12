Почему важно повышать выносливость? Потому что без нее ты быстро будешь истощенным и будешь чувствовать дефицит энергии. Поэтому эти упражнения однозначно помогут тебе

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Как повысить выносливость с помощью упражнений

Ходьба или бег

Так, ходьба – отличное упражнение, которое может сжечь массу калорий, если выполняется с правильной скоростью и в нужное время. Лучше использовать различные формы (беговая дорожка, подъем вверх или природный рельеф). А еще ты сможешь повышать интенсивность в зависимости от твоего уровня физической подготовки.

С другой стороны, бег трусцой – это более требовательная тренировка на выносливость. Оно обрабатывает также легкие, сердце. Положительно влияет на скорость и помогает сжигать калории. Ты также можешь тренироваться через определенные промежутки времени, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

Эллиптический тренажер, подъем по лестнице или лыжный тренажер

Эти тренажеры можно увидеть в почти каждом тренажерном зале. С их помощью можно сжечь калории за короткий промежуток времени. Если ты используешь их, ты должен быть в состоянии пройти "тест на говорение". Это означает, что во время выполнения упражнения ты должен быть в состоянии говорить, не задыхаясь.



Во время выполнения этого упражнения следует не забывать о тесте на говорение / Фото Unsplash

Катание на велосипеде

Необязательно быть таким быстрым, как олимпийский спортсмен. Езда на велосипеде – отличная форма упражнений, которая может расслаблять или стимулировать в зависимости от рельефа, скорости и сопротивления. Это упражнение также улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы и снижает нагрузку на колени и суставы. Чтобы избежать боли, рекомендуется чередовать бег и езду на велосипеде.

Плавание

Исследователи Гарвардского университета включили это упражнение в свой список лучших упражнений. Оно и не удивительно, ведь в нем привлечены все мышцы тела. Рекомендуются тренировки на 30 – 60 минут. И это не только просто плавание с одного края бассейна к другому, но и ходьба в бассейне и аэробные упражнения с отягощением.



Плавание положительно влияет на все мышцы твоего тела / Фото Unsplash

Возьми на вооружение эти упражнения, чтобы твоя выносливость возросла. Гарантируем, этот показатель положительно повлияет не только на работу над собственным телом, но и позволит быть настоящим асом в сексе.

Не ленись работать над своим телом. А помогут тебе эти упражнения и советы: