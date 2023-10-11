Его график охватывает пробуждение в 2:30 ночи и две тренировки. Причем первую он начинает в 4 утра. С тех пор Уолберг поддерживает свой "клуб в 4 утра", поощряя своих подписчиков начинать день бодрым.

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Но, как объясняет Уолберг, 4 утра – это скорее состояние души, чем буквальное время встречи. Важно, чтобы ты появлялся и находил время, чтобы придерживаться своих целей каждый день.

"Я известен тем, что встаю в 4 утра", – говорит он, объясняя, что не имеет значения, "это действительно 4 утра, это 8 утра, или это 4 после обеда".

Иногда я работаю ночью, у меня ночной график. Я просто сплю восемь часов, просыпаюсь и убеждаюсь, что я сделал все, что мне нужно сделать для себя, чтобы быть лучшей версией себя до того, как мне придется будить детей,

– добавил он.



Важно выработать для себя привычку тренироваться регулярно / Фото serhiibobyk

Актер признается, что совсем не вечерний человек. Раньше он многое мог делать вечером, а теперь предпочитает чрезвычайно раннее пробуждение. Собственно, ближе к 3 утра он срывается с постели.

Хорошая новость состоит в том, что тебе не нужно заводить будильник к восходу солнца, чтобы быть в форме. Совет Уолберга для тех, кто стремится к положительным изменениям, прост: "Начни свое фитнес-путешествие сегодня".

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